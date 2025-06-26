Россия атакует сразу на нескольких направлениях: Генштаб рассказал о новых боях

С начала суток, по данным Генштаба, на фронте произошло не менее 79 боевых столкновений.

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации страдают приграничные населенные пункты, в частности Уланово, Бачевск, Кучеровка, Середина-Буда Сумской области.

Ситуация по направлениям

Сообщается, что восемь из четырнадцати вражеских атак уже отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, в настоящее время продолжаются бои.

Также противник на данном направлении нанес авиаудар, сбросил четыре КАБ, совершил 100 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка, наши воины дали достойный отпор.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая, один бой еще продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского. Силы обороны остановили девять попыток противника продвинуться вперед, два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции Сил обороны в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал пять раз, в районах Яблоновки и Русиного Яра, сейчас идет одно боестолкновение.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Владимировки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 21 атаку, еще пять боестолкновений продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Багатир, Федоровка и Отрадное. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении агрессор нанес авиационные удары по районам Степногорска, Приморского и Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал в сторону позиций наших защитников, одновременно нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Казацкому.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела. Поддерживайте украинское войско! Победим!", - отметили военные.