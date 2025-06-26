На фронте за сутки более 150 боев: где ситуация самая "горячая"
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения. Наибольшую активность врага наблюдали на Покровском направлении, где украинские защитники отбили более полусотни штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, российские захватчики совершили 79 авиаударов, сбросив 117 управляемых авиабомб. Кроме того, зафиксировано применение 3278 дронов-камикадзе и 5902 артиллерийских обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам.
Авиаудары агрессор наносил по таким населенным пунктам:
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Харьковская область - Водяное, Гранов, Охримовка, Григорьевка;
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Донецкая область - Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово;
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Запорожская область - Малиновка, Ольговское, Каменское;
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Херсонская область - Ольговка, Таврическое.
Ситуация на фронтах
Северо-Слобожанское и Курское направления: подразделения Сил обороны отбили 14 атак противника. Враг нанес 8 авиационных ударов, применив 20 управляемых авиабомб. Также было зафиксировано 263 обстрела, в том числе 7 - из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление: оккупанты 8 раз атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области.
Купянское направление: наши силы отбили 4 штурмовые атаки врага в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.
Лиманское направление: зафиксировано 17 атак со стороны противника. Враг пытался прорваться вблизи Грековки, Копанок, Надежды, Редкодуба, Колодязов, Зеленой Долины и Торского.
Северское направление: Силы обороны отбили 4 штурма врага возле Верхнекаменского и Григорьевки.
Краматорское направление: враг 8 раз пытался атаковать позиции украинских войск в направлениях Ступочек и Белой Горы.
Торецкое направление: за сутки зафиксировано 16 атак противника в районах Торецка, Нелиповки, Александро-Калинового и Яблоновки.
Покровское направление: самая высокая интенсивность боевых действий - 51 штурмовое действие в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.
Новопавловское направление: враг 20 раз атаковал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.
Гуляйпольское направление: состоялась одна атака в районе Малиновки.
Ореховское направление: противник пытался прорваться в направлении Новоандреевки.
Приднепровское направление: было зафиксировано 2 неудачные попытки наступления на украинские позиции.
Волынское и Полесское направления: признаки формирования ударных группировок противника не обнаружены.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1100 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили один танк, 7 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем и другую технику врага.
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