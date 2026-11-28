По словам чиновника, после вражеской атаки вспыхнул пожар на открытой местности, а также на балконе одной из квартир.

Кроме того, известно, что повреждено остекление окон близлежащих домов.

"Предварительно, три человека получили травмы. Информация уточняется", - подчеркнул Дьякивнич.

Последствия атаки России на Кременчуг 28 ноября (Фото: dsns_telegram)

Напомним, около 11:00 в Миргородском районе произошло падение вражеского БПЛА на открытой местности. Взрывной волной поврежден жилой дом. Никто из гражданских не пострадал.

Последствия атаки России на Кременчуг 28 ноября (Фото: dsns_telegram)

"По уточненной информации, повреждены кровли и остекление окон домов и хозяйственных сооружений на территории 5 частных домовладений. Обращений в экстренные службы по травмированным не поступало", - сообщил глава ОВА через 30 минут.

Последствия атаки России на Кременчуг 28 ноября (Фото: dsns_telegram)

Около 12:30 в Кременчугском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по территориям одного из частных предприятий – люди не пострадали.

После 13:10 город снова оказался под ударами российских дронов. Вражеский дрон попал по территории одного из частных предприятий.

Последствия атаки России на Кременчуг 28 ноября (Фото: dsns_telegram)

"Еще один беспилотник упал на открытой местности в Кременчугском районе вблизи частных домовладений. Взрывной волной повреждены окна жилых домов и хозяйственного сооружения", - заявил глава ОВА.

По его словам, никто из гражданских в результате вражеской атаки не пострадал.