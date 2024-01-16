Россия атакует Харьков. В городе слышны взрывы, есть пострадавшие

Вечером вторника, в Харькове были слышны звуки взрывов.

Позже атаку на Харьков подтвердили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы. Будьте осторожны", - написал Терехов.

Обновлено в 22:44.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона - количество пострадавших от обстрела РФ возросло до 16 человек. Также сейчас две женщины в тяжелом состоянии.

Обновлено в 22:35.

По словам Синегубова, россияне ударили по жилой инфраструктуре в центре Харькова, повреждены многоэтажные дома.

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек - в легком и среднем состояниях. Медики продолжают осмотр пострадавших", - написал он.

Обновлено в 22:09.

Олег Синегубов сообщил, что Россия нанесла удар двумя ракетами - предварительно это были С-300.

К сожалению, известно о повреждении гражданской жилой инфраструктуры и четырех пострадавших.

"На эту минуту медики оказывают помощь четырем пострадавшим, состояние - легкое. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий", - написал он.

Обновлено в 22:06.

По данным Терехова, россияне целили по центру Харькова. На место инцидента уже направляются необходимые службы.

"Удары по центру города. Именно туда, где нет ни одной военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка. ГСЧС уже работают на местах прилетов. Есть информация о раненых", - написал Терехов.

Заметим, что в городе и области объявлено о сигнале воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах сообщалось об угрозе баллистического удара на восточные области Украины.

По состоянию на 21.49 сигнал воздушной тревоги объявлен также в Полтавской и Сумской областях.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке – в материале РБК-Украина.

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