Самолеты SSJ-100, которые продолжают эксплуатироваться, оснащены французскими двигателями SaM146, которые российские авиакомпании не могут официально обслуживать из-за санкций. Самолеты имеют проблемы с системами управления и шасси, а ремонт обеспечивают "донорскими" запчастями.

Импортозамещенная версия SSJ-NEW, где нужно заменить 64 узла, не прошла сертификацию, сроки запуска переносили несколько раз и сейчас речь идет о 2026 году - без гарантий и прогнозов по серийному производству. Среднемагистральный МС-21 также не готов к массовому запуску.

Модель МС-21-300 могла получить разрешение на серийное производство, однако после начала агрессии против Украины проект приостановили из-за использования американских двигателей Pratt & Whitney PW1000G. Версия МС-21-310, в которой должны были заменить 70 западных узлов, до сих пор дорабатывается. Российским производителям не удалось заменить системы обледенения, туалетный модуль, систему предупреждения столкновений, метеолокатор и электропитание.

В то же время дальность обновленной модели сократилась с 6 400 до 3 830 км. В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация также сложная: вместо реального импортозамещения для замены Ан-24 и Ан-26 Россия продлевает сроки их эксплуатации "на бумаге", без приоритета для безопасности пассажиров.

Проект "Байкал", который должен был стать заменой для Ан-2, признан неудачным, хотя финансирование продолжается.

По прогнозу главы "Росавиации" Дмитрия Ядрова, к 2030 году в российской гражданской авиации придется списать около 340 самолетов - 230 отечественных и 109 импортных. В этот перечень попадут и современные SSJ-100, собранные на базе западных технологий, доступ к техническому обслуживанию которых сейчас заблокирован.