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Бегущих в Грузию россиян будут забирать на границе: откроют мобилизационный военкомат

Фото: бегущих в Грузию жителей России будут забирать на границе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские власти решили забирать в армию своих подданых прямо на границе с Грузией. На погранпункте будет работать мобилизационный военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Северной Осетии.

Согласно сообщению, на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата.

Полицейские власти уточнили, на этом пограничном пункте будет разрешен пеший переход через границу с Грузией.

Ранее в правящей партии Грузии заявили, потоки россиян, прибывающих в Грузию "находятся под контролем" и "не представляют опасности".

Также сообщалось, Россия из-за проблем с мобилизацией, вероятно, закроет границу с 28 сентября.

Путин объявил о мобилизации для войны против Украины 21 сентября. Он собирается набрать в армии до 1 млн человек, однако точная цифра засекречена. После этого жители России призывного возраста начали массово покидать территорию страны.

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ГрузияМобилизация в России