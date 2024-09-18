На Рош га-Шана в Умань приедут более 50 тысяч хасидов, правоохранители перешли на усиленный режим

Сегодня с рабочим визитом в Умань прибыл начальник Центрально-южного межрегионального управления Государственной миграционной службы Андрей Кочерга. Он совместно с другими миграционщиками посетил квартал, в котором проживают хасиды, а также могилу основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана.

Кочерга обсудил меры безопасности с сотрудниками Уманского районного управления полиции ГУНП в области и Управления стратегических расследований в Черкасской области Департамента Нацполиции Украины.

Отмечается, что правоохранители должны не только следить за безопасностью во время празднования Рош га-Шана, но и обеспечить контроль за соблюдением паломниками законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

"По предварительной информации сейчас в Умань прибыло около полутысячи хасидов, массовый приезд планируется уже со следующей недели, поэтому миграционная служба вместе с правоохранительными органами переходят на усиленный режим работы", - говорится в заявлении миграционщиков.

Сообщается, что в этом году в Умани ожидают приезда более 50 000 паломников.

Рош га-Шана

Это еврейский Новый год, который отмечается осенью и знаменует начало нового года по еврейскому календарю. Это время духовного очищения, размышлений и начала десятидневного периода раскаяния, оканчивающегося Йом-Кипуром. Во время праздника традиционно звучит шофар (рожок барана), а также есть сладкие блюда, такие как яблоки с медом, чтобы пожелать сладкого нового года.

Каждый год тысячи хасидов приезжают в Умань на Рош га-Шане, чтобы почтить память рабби Нахмана из Брацлава, выдающегося хасидского цадика, который был основателем брацлавского хасидизма. Нахман завещал, чтобы его последователи собирались у его могилы на Новый год, поэтому паломничество в Умань стало традицией для хасидов со всего мира.