Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в России и Беларуси, - ЦНС

Оккупационные спецназовцы из Росгвардии провели учения по подавлению бунтов на территории России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
Как отмечает ЦНС, учения проходили в два этапа:
По замыслу учений, как пишет пресс-служба, количество личного состава наемников составляло 20 тысяч человек.
После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России наемников начали перемещать на территорию Беларуси в соответствии с договоренностью с Александром Лукашенко.
15 июля пограничники зафиксировали прибывшую в Беларусь колонну с наемниками. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Лукашенко может использовать "вагнеровцев" для провокации. В настоящее время известно, что в стране насчитывается более 5 тысяч наемников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.