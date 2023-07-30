Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в России и Беларуси, - ЦНС

Как отмечает ЦНС, учения проходили в два этапа:

противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей, во время проведения мероприятий полной мобилизации населения России;

заход на территорию Беларуси для наведения "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

По замыслу учений, как пишет пресс-служба, количество личного состава наемников составляло 20 тысяч человек.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России наемников начали перемещать на территорию Беларуси в соответствии с договоренностью с Александром Лукашенко.

15 июля пограничники зафиксировали прибывшую в Беларусь колонну с наемниками. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Лукашенко может использовать "вагнеровцев" для провокации. В настоящее время известно, что в стране насчитывается более 5 тысяч наемников.