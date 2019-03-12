Роналду вивів "Ювентус" у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Португалець оформив хет-трик у ворота "Атлетіко"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Благодаря этому счету (3:0) туринский клуб вышел в четвертьфинал турнира.

Криштиану открыл счет в матче на 27 минуте с передачи Федерико Бернардески. В начале второго тайма Роналду удвоил преимущество своей команды. А на 86 минуте уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол на Бернардески.

При этом в первом матче "Юве" всухую проиграл "Атлетико - 0:2.

Еще одним участником 1/4 финала стал "Манчестер Сити", который в параллельной игре разбил "Шальке-04" со счетом 7:0.

В предыдущем сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив мадридскому "Реалу" (0:3; 3:1). Решающий гол с пенальти в компенсированное время забил именно 34-летний Роналду, который с нового сезона выступает за "старую синьору".