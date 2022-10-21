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Роналду исключен из состава "Манчестер Юнайтед" из-за неуважения: смиренная реакция форварда

Фото: Криштиану Роналду потерял контроль над эмоциями (facebook.com/manchesterunited)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг наказал звездного нападающего Криштиану Роналду за показательный проход в раздевалку со скамейки запасных до завершения матча Премьер-лиги против лондонского "Тоттенхэма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Нидерландский специалист в очередной раз оставил 5-кратного обладателя "Золотого мяча" на скамье запасных. Позже он даже не выпустил португальца на замену, поэтому тот пошел в подтрибунное помещение за несколько минут до финального свистка.

Тен Хаг решил наказать Роналду за неуважение к партнерам отстранением от занятий первой команды. Форвард сможет тренироваться с резервистами МЮ либо же индивидуально на базе команды в Каррингтоне.

"Криштиану Роналду не будет в составе "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче Премьер-лиги против "Челси". Остальная часть команды полностью сосредоточены на подготовке к этому поединку", – говорится в заявлении "красных дьяволов".

Вскоре лидер сборной Португалии отреагировал на решение тренерского штаба "Юнайтед". В частности, в персональном Instagram Роналду признал, что был неправ и не смог справиться с разочарованием, а также пообещал сосредоточиться на возвращении в основу МЮ.

"Прямо сейчас я чувствую, что должен продолжить тяжело работать в Каррингтоне, поддерживать своих одноклубников и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению – не вариант. Никогда. Это "Манчестер Юнайтед", и вместе мы выстоим. Вскоре снова будем вместе", – заявил португалец.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду не является первой опцией на острие атаки МЮ. Он провел всего 691 минуту во всех турнирах (12 матчей), за которые забил 2 мяча и оформил 1 ассист. Летом нападающий пытался покинуть манкунианцев, но тен Хаг заблокировал трансфер.

К слову, экс-звезда АПЛ Джеррард лишился должности главного тренера в "Астон Вилле".

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Манчестер ЮнайтедЧемпионат АнглииКриштиану Роналду