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Легенда АПЛ потерял работу после разгрома от новичка сезона

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Бирмингем, Пятница 21 октября 2022 09:11
Легенда АПЛ потерял работу после разгрома от новичка сезона Фото: Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард неудачно начали сезон (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Чаша терпения боссов бирмингемской "Астон Виллы" переполнилась после поражения команды от лондонского "Фулхэма" (0:3). Бывшему хавбеку сборной Англии Стивену Джеррарду указали на дверь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

42-летний специалист уволен с должности главного тренера "вилланов". Решающим для английского тренера стало поражение в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

Бирмингемцы под руководством Джеррарда продлили серию без побед до четырех матчей. В последний раз "Астон Вилла" побеждала еще в середине сентября, когда минимально одолела "Саутгемптон". Всего в нынешнем сезоне "вилланы" одержали 2 победы и еще три матча свели вничью.

Во главе "Виллы" Джеррард работал с ноября 2021 года. Под руководством молодого тренера бирмингемцы финишировали на 14-й строчке в прошлом сезоне. Ранее Джеррард работал с шотландским "Рейнджерс", завоевав чемпионский титул в сезоне 2020/21.

Отставка наставника "Астон Виллы" – уже пятая в нынешней кампании АПЛ. Ранее с должностей ушли Скотт Паркер ("Борнмут"), Томас Тухель ("Челси"), Грэм Поттер ("Брайтон") и Бруну Лаже ("Вулверхэмптон").

К слову, вингер Жота не поможет "Ливерпулю" и сборной Португалии в 2022 году.

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