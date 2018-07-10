Кріштіану Роналду перейшов з "Реала" в "Ювентус"

Сторони нарешті домовились про трансфер

Португальський нападник Кріштіану Роналду перейшов в туринський "Ювентус" з "Реала". Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

"Реал" завжди буде твоїм будинком ", - йдеться в повідомленні прес-служби" вершкових ".

Раніше повідомлялося, що зарплата Роналду в "Ювентуса" складе 30 млн євро в рік. Італійська команда заплатить за трансфер 33-річного португальського футболіста 105 млн євро.

Нагадаємо, раніше з посади наставника "Реала" пішов Зінедін Зідан, несподівано покинув клуб після завоювання третього поспіль Кубка чемпіонів.