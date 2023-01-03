Роналду представили в статусе игрока "Аль-Насра"

37-летний португалец посетил первую пресс-конференцию в качестве футболиста "Всемирного клуба". Он перебрался в Саудовскую Аравию свободным агентом после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед".

Роналду ответил на вопросы журналистов вместе с представителем менеджмента "Аль-Насра" и главным тренром команды Руди Гарсией. Затем португальский форвард выйдет на газон домашней арены гранда – "Мрсул Парк". В новой команде чемпион Европы-2016 будет выступать под привычным 7-м номером.

"Аль-Наср" стал пятым клубом в карьере Роналду. Воспитал звезду лиссабонский "Спортинг", откуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – за "Ювентус". Перед сезоном 2021/22 вернулся в "Юнайтед".

Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Вероятно, после завершения соглашения с аравийцами португалец получит роль посла заявки королевства на ЧМ-2030.