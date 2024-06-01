Роналду покорил очередной рекорд: легендарный вратарь разделил достижение

Финал Кубка короля Саудовской Аравии стал особенным для пятикратного обладателя "Золотого мяча". Хотя "Аль-Наср" и проиграл трофей в серии пенальти против "Аль-Хиляля", лидер команды стал сорекордсменом планеты по количеству официальных матчей.

Роналду провел 1225 поединков на самом высоком уровне. Он повторил достижение бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени. Замкнул тройку гвардейцев экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон (1206).

Извечный конкурент Роналду – Лионель Месси – тоже входит в первую десятку рейтинга. Аргентинец провел 1061 матч на официальном уровне, что позволило чемпиону мира подняться на 8-е место.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми".