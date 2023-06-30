Роналду переманил в "Аль-Наср" экс-тренера "Шахтера"

61-летний тренер договорился о сотрудничестве с грандом Саудовской Аравии. Главная звезда команды лично убедил соотечественника переехать на Ближний Восток.

Каштру уже якобы подписал контракт с "Аль-Насром" на 2 года. Ради работы с Роналду специалист покинет ряды лидера бразильской Серии А – "Ботафого". Контракт португальца с латиноамериканцами был подписан до 31 декабря, аравийский гранд выплатит компенсацию в размере 2,3 млн евро.

"Аль-Наср" остался без постоянного тренера в апреле. Тогда руководство клуба уволило француза Руди Гарсию. По слухам, он не смог поладить с Роналду после перехода португальца в зимнее трансферное окно.

Кто такой Луиш Каштру

Уроженец Вила-Реала, был фланговым защитником. В годы игровой карьеры защищал цвета скромных "Лейрии", "Элваша", "Агуэды".

В рядах последней команды перешел на тренерскую работу в 1998 году. Позже работал во главе "Эстаррежи", "Санжоаненсе", "Пенафиела", юношеской, резервной и первой команд "Порту", "Риу Аве", "Шавеша", "Гимарайнша". В 2019-м возглавил донецкий "Шахтер".

Во главе "горняков" стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19. Затем оказался в катарском "Аль-Духайле", а "Ботафого" начал тренировать в марте прошлого года. Завоевал с "победоносными" Кубок Рио.