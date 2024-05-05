Роналду оформил хет-трик против середняка, Месси отдал 5 ассистов за "Интера Майами": видео

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду обеспечил "Аль-Насру" разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии, а восьмикратный победитель премии от France Football Лионель Месси приложился к волевой победе "Интера Майами" в Major League Soccer (MLS).

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 30-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Вахда" – 6:0

Голы: Роналду, 5, 12, 52, Отавиу, 18, Мане, 45, Аль-Фатиль, 88

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Нью-Йорк Ред Буллз" – 6:2

Голы: Рохас, 48, 62, Месси, 50, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7 (пенальти)

Португалец шокировал "Аль-Вахду" в стартовые четверть часа. Сначала он на линии штрафной перехватил опрометчивую передачу и в падении отправил мяч в дальний угол, а затем головой эффектно замкнул навес Брозовича. Впоследствии Отавиу элегантно завершил выход один на один с кипером. Под занавес тайма Мане классно пробил после соло.

На старте второй половины Роналду отличился в третий раз – избежал офсайда и перебросил вратаря из пределов штрафной. Вторую результативную передачу в этом эпизоде оформил Мане. Добил гостей Аль-Фатиль. На 88-й минуте он успешно сыграл на добивании. "Аль-Наср" остался вторым в турнирной таблице, отставая от "Аль-Хиляля" на 9 очков.

Аргентинец же стал главным героем флоридской команды. "Ред Буллз" повели в счете, когда Ванзейр сыграл на добивании. "Чапли" возродились после перерыва. Сначала Рохас получил пас от Месси и отважился пробить с дистанции – 1:1. А потом сам чемпион мира из пределов штрафной точно пробил в касание.

Затем Месси отошел на второй план. Рохас и Суарес (трижды) довели счет до разгромного. Аргентинский нападающий ассистировал в каждом из четырех эпизодов. Особенно зрелищным стал пятый гол "Интера Майами" – Месси протянул мяч из центра поля, а на входе в штрафную "обстучался" с Суаресом, и уругваец забил. Форсберг только подсластил горечь поражения гостей.

В вечном противостоянии "инопланетных" футболистов существенно обновилась статистика. На клубном уровне Роналду преобладает Месси за забитыми мячами (762 против 727-ми), но уступает по результативным передачам (215 против 319-ти). И хотя португальский нападающий провел гораздо больше матчей (1014 против 878-ми), но не следует забывать, что на старте карьеры он выступал на позиции вингера.