Роналду та іспанський гранд окреслили взаємний інтерес до порятунку зірки з МЮ

Іспанський топ-інсайдер розповів про обопільне бажання португальської зірки та аргентинського тренера попрацювати разом. Трансфер може відбутися до завершення літнього трансферного вікна.

У переході нібито зацікавлені всі сторони – "Манчестер Юнайтед", "Атлетіко" та сам Роналду. Сімеоне відводить для 5-разового володаря "Золотого м'яча" роль, яку раніше виконував Луїс Суарес. Ветеран перебрався в Мадрид із "Барселони" та допоміг "матрацникам" стати чемпіонами в сезоні 2020/21.

На перешкоді трансферу передусім фінанси. Роналду готовий зменшити зарплату заради відходу з МЮ, у якому не бачить достатніх амбіцій і перспектив. Проте, "червоні дияволи" відпустять португальця лише тоді, коли знайдуть заміну в центр нападу.

"Юнайтед", за даними Фабріціо Романо, цікавиться форвардом "Атлетіко" Куньєю. Також манкуніанці мають інтерес до ще одного форварда мадридців – Морати. Влаштувати непрямий обмін із "Атлетіко" за участі Роналду може суперагент форварда Жорже Мендеш. Посередник має чудові взаємини з босами "матрацників".