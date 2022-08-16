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Роналду та іспанський гранд окреслили взаємний інтерес до порятунку зірки з МЮ

Фото: Кріштіану Роналду прагне втекти з "Олд Траффорд" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

У підписанні форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду зацікавлений керманич мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Балаге.

Іспанський топ-інсайдер розповів про обопільне бажання португальської зірки та аргентинського тренера попрацювати разом. Трансфер може відбутися до завершення літнього трансферного вікна.

У переході нібито зацікавлені всі сторони – "Манчестер Юнайтед", "Атлетіко" та сам Роналду. Сімеоне відводить для 5-разового володаря "Золотого м'яча" роль, яку раніше виконував Луїс Суарес. Ветеран перебрався в Мадрид із "Барселони" та допоміг "матрацникам" стати чемпіонами в сезоні 2020/21.

На перешкоді трансферу передусім фінанси. Роналду готовий зменшити зарплату заради відходу з МЮ, у якому не бачить достатніх амбіцій і перспектив. Проте, "червоні дияволи" відпустять португальця лише тоді, коли знайдуть заміну в центр нападу.

"Юнайтед", за даними Фабріціо Романо, цікавиться форвардом "Атлетіко" Куньєю. Також манкуніанці мають інтерес до ще одного форварда мадридців – Морати. Влаштувати непрямий обмін із "Атлетіко" за участі Роналду може суперагент форварда Жорже Мендеш. Посередник має чудові взаємини з босами "матрацників".

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Брентфорду" й опустився на 20-те місце АПЛ.

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