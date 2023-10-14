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Роналду и Мбаппе с решающими дублями, Бельгия на форуме: что произошло в отборе Евро-2024

Фото: Криштиану Роналду вывел португальцев на Евро-2024 (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Квалификационный турнир перед чемпионатом Европы 2024 года продолжился семью матчами. Досрочно путевки на первенство в Германии завоевали сборные Португалии, Франции и Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Французская команда оформила по голу на старте каждого из таймов. Дважды в объятиях партнеров оказывался Мбаппе. Сначала нападающий эффектно замкнул прострел Клосса, а затем роскошно уложил в дальний с угла штрафной площадки. Гол Гартмана ничего не изменил – Франция стала недосягаемой в группе отбора (18 очков).

 

 

 

Дошло до того, что "оранье" обошла Греция. Эллины шокировали сборную Ирландии двумя голами до перерыва. Для начала Якумакис головой замкнул классный навес Цимикаса. А затем Масурас в касание завершил стремительную контратаку греков. Теперь они на три пункта опережают Нидерланды. У тех, правда, есть матч в запасе.

 

 

 

Бронировать билеты на Евро-2024 могут и бельгийцы. "Красные дьяволы" повели в Вене усилиями Лукебакио, а на старте второго тайма он же с Лукаку довели счет до разгромного. Впрочем, дальше Бельгия расслабилась и едва не была наказана австрийцами. Лаймер элегантно уложил под штангу, а Забитцер реализовал пенальти. На большее хозяевам не хватило времени.

 

 

 

Перестрелку со словаками устроила Португалия. Повели пиренейцы с двумя голами: Рамуш забил головой, а Роналду – с 11-метровой отметки. В ответ Ганцко положил "банку" с дистанции. Но пятикратный обладатель "Золотого мяча" быстро завершил образцовую атаку португальской сборной. Лоботка пушечным выстрелом подсластил горечь поражения Словакии.

 

 

К слову, накануне подготовили анонс главных событий уикенда в мире спорта.

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