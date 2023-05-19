"Рома" Моуринью вышла в финал Лиги Европы, "Севилья" выбила "Ювентус"

Лига Европы, 1/2 финала, ответные матчи

"Байер" – "Рома" – 0:0 (первый матч – 0:1)

"Севилья" – "Ювентус" – 2:1 (1:1)

Голы: Сусо, 72, Ламела, 95 – Влахович, 65

Удаление: Акунья, 115 (С, вторая желтая карточка)

Столичные "волки" после минимального успеха дома приехали в Леверкузен не пропустить. Хотя именно римляне могли открыть счет в дебюте, но Пеллегрини пробил мимо штанги с полукруга штрафной. "Байер" ответил возможностями Диаби и Демирбая.

Первый с острого угла пробил в перекладину. Зато второй дважды до перерыва проверил бдительность Патрисиу. Португальский кипер "Ромы" в первом эпизоде парировал мяч, а во втором – поймал намертво. А во второй половине он среагировал на удар Азмуна головой с нескольких метров и очередной выстрел Демирбая с дистанции.

В конце концов леверкузенцы так и не подобрали ключи к воротам Патрисиу. Итак, "Рома" с Моуринью во главе второй раз подряд завершит выступления на международной арене финалом еврокубка. В прошлом году "волки" триумфовали в Лиге конференций.

Тем временем в Севилье забивать нужно было обеим командам. Еще до перерыва нервионцы и "Юве" обменялись несколькими опасными возможностями. "Севилья" вполне могла открыть счет на 29-й минуте, но Щенсны потянул выстрел Акуньи под перекладину. За хозяев же сыграла штанга после удара Кина.

Голы зрители увидели после перерыва. Первыми забили туринцы – Рабьо в пределах штрафной сбросил на Влаховича, а тот продавил двух оппонетов и попал в ближний угол. Но через семь минут "Севилья" отыгралась, когда Сусо метко пробил в левую девятку после потери гостей у собственных ворот.

Пришлось играть овертайм. Нервионцы вышли вперед на 95-й – Хиль исполнил навес с левого фланга, а Ламела головой отправил мяч в ворота. "Юве" пытался отыграться, но до действительно голевых моментов ни одну из своих атак довести не смог. Как следствие, "Севилья" в седьмой раз за последние 17 лет дошла до финала Кубка УЕФА/Лиги Европы.