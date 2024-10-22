"Рома" – "Динамо": матч рассудит причастный к разгрому другого украинского гранда арбитр

"Динамо" сыграет с "Ромой" в столице Италии в четверг, 24 октября. Встречу примет арена "Стадио Олимпико". Старт матча назначен на 19:45 по киевскому времени.

38-летний Сердар Гезюбююк выведет команды на поле в статусе главного арбитра. Ему будут помогать Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Четвертый арбитр – Сандер ван дер Эйк. За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер и его ассистент Эрвин Бланк. Проконтролируют нидерландскую бригаду наблюдатель арбитража УЕФА Деян Филиппович (Сербия) и делегат УЕФА Марцин Стефански (Польша).

Гезюбююк родился в Нидерландах в семье эмигрантов из Турции. Занимался футболом в академии клуба "Гарлем", но быстро переориентировался на судейство. Свой первый матч в одной из любительских лиг отсудил в 19 лет. С 2010 года стал работать на играх высшего дивизиона чемпионата страны, в 2012-м – получил категорию ФИФА.

Сердар Гезюбююк и украинские команды

С "Динамо" в еврокубках пересекался всего один раз - работал на выездной игре киевлян с французским "Ренном" в группе Лиги Европы в сезоне 2022/23. Этот поединок "бело-синие" проиграли – 0:1.

В то же время арбитр хорошо знаком "Шахтеру". "Горняки" трижды играли на евроарене под его наблюдением. В сезоне 2016/17 победили в квалификации ЛЧ швейцарский "Янг Бойз" (2:0). Через четыре года также в ЛЧ, но уже в группе, разгромно уступили "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:6). И в сезоне 2022/23, опять же в группе ЛЧ, сыграли вничью с шотландским "Селтиком" (1:1).

Дважды Гезюбююк обслуживал игры с участием сборной Украины. В 2016 году "сине-желтые" победили в товарищеском матче Уэльс (1:0), а в 2023-м уступили в квалификации к Евро-2024 Англии (0:2).

Кроме того, был матч одесского "Черноморца" в квалификации ЛЕ 2013/14 против молдавской "Дачии" (1:2). Также нидерландец отсудил поединок "Шахтера" U-19 в Юношеской лиге УЕФА 2014/15 против "Челси" (2:3).

После двух туров основного турнира ЛЕ "Рома" и "Динамо" находятся в нижней части турнирной таблицы. Итальянцы с одним зачетным баллом находятся на 27-й строчке. Киевляне, после двух подряд поражений – на предпоследнем, 35-м.