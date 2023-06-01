"Ролан Гаррос": Цуренко на отказе соперницы вышла в третий раунд

Roland Garros, 1/32 финала, женщины

Дэвис – Цуренко – 0:1, отказ (3:6, 0:1)

Опытная теннисистка победила американку Дэвис. Долго соперницы не запрягали, так что уже в дебюте дважды обменялись брейками. Но постепенно инициативой завладела именно Цуренко. С еще двумя брейками (против одного у оппонентки) она вышла на рубеж сет-пойнта.

В затяжном девятом гейме уроженка Ровненской области все же склонила чашу весов в свою пользу. Цуренко удалось окончить гейм и сет с третьей попытки. Победно она начала и вторую партию. Украинка взяла подачу Дэвис "под ноль".

Но продолжение на корте этот локальный успех не имел. Американская теннисистка отказалась продолжать борьбу и снялась с соревнований. Цуренко же досрочно оформила выход в 1/16 финала. Там ее соперницей будет победительница пары Андрееску – Наварро.

Если 34-летняя украинская теннисистка преодолеет и третий круг соревнований, то повторит лучшее личное достижение на French Open. Цуренко дошла до 1/8 финала мэйджора в 2018 году. Там она уступила испанке Мугурусе.