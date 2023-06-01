French Open: Костюк в паре с румынкой выбила россиянок, Киченок с Остапенко шагают дальше

Roland Garros, 1/32 финала, парный разряд, женщины

Бегу/Калинина – Гамарра-Мартинс/Шиманович – 0:2 (2:6, 4:6)

Костюк/Русе – Блинкова/Грачева – 2:1 (6:3, 3:6, 6:2)

Жакемо/Жанжан – Л. Киченок/Остапенко – 0:2 (3:6, 1:6)

Первой на корте с напарницей появилась Калинина. В паре с румынкой Бегу она не смогла одолеть дуэт бразильянки и белоруски. После неутешительного первого сета румынско-украинская пара навязала конкуренцию во второй партии. Впрочем, этого оказалось достаточно лишь для достойного поражения.

Зато лучше сложились дела в другом союзе Украины и Румынии. Костюк в паре с Русе в трех сетах одолела дуэт нейтральных россиянок. Теннисистки с красноречивыми фамилиями Блинкова и Грачева проиграли первый сет, но вернулись в игру после второго. Однако в третьей партии украино-румынская пара фактически не предоставила ни единого шанса уроженкам РФ.

Против трибун пришлось играть дуэту Киченок с латышкой Остапенко. Волей жребия им пришлось противостоять хозяйкам корта Жакемо и Жанжан, получившим уайлд-кард от организаторов. Однако украинка с напарницей оперативно решили задачу. Всего за 63 минуты они завоевали путевку во второй круг, отдав француженкам только три гейма.

В следующем раунде Костюк и Русе встретятся с дуэтом бельгийки Флипкенс и американки Роджерс. В свою очередь Киченок с Остапенко будут противостоять новой паре французских теннисисток – Корне и Парри. Оба матча запланированы на 2 июня.