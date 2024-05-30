ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина на классе переиграла хозяйку кортов на "Ролан Гарросе"

Париж, Четверг 30 мая 2024 16:25
UA EN RU
Свитолина на классе переиграла хозяйку кортов на "Ролан Гарросе" Фото: Элина Свитолина продолжила победный путь в Париже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела сопротивление француженки Диан Парри во втором раунде Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Парри – 2:0 (6:4, 7:6)

Оппонентки начали с обмена брейками. Далее на время Свитолина и Парри сосредоточились на собственных подачах. Ключевым стал седьмой гейм, в котором представительница Украины с первой попытки оформила брейк-пойнт.

Набранное на подаче французской теннисистки очко предоставило украинке стратегическое преимущество. Им Свитолина сумела воспользоваться два гейма спустя. На собственной подаче первая ракетка Украины со второй попытки реализовала сетбол.

Во второй партии Свитолина стартовала активнее. С одним брейком она к середине сета уже вела 3:1. Далее соперницы обменялись взятыми подачами друг друга. А в десятом гейме украинка не смогла дожать Парри, поэтому сумела вернуться в игру и устроила тай-брейк. Но там более опытная Свитолина легко возобладала.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния румынки Аны Богдан и нейтральной россиянки Анастасии Павлюченковой. Они сыграют 30 мая вечером, если позволят погодные условия. Предварительная дата 3-го раунда – 31 мая.

К слову, ранее Ястремская разгромила китаянку Ван во втором раунде French Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Элина Свитолина Теннис
NEWS
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес