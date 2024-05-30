Свитолина на классе переиграла хозяйку кортов на "Ролан Гарросе"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 2-й раунд, женщины

Свитолина – Парри – 2:0 (6:4, 7:6)

Оппонентки начали с обмена брейками. Далее на время Свитолина и Парри сосредоточились на собственных подачах. Ключевым стал седьмой гейм, в котором представительница Украины с первой попытки оформила брейк-пойнт.

Набранное на подаче французской теннисистки очко предоставило украинке стратегическое преимущество. Им Свитолина сумела воспользоваться два гейма спустя. На собственной подаче первая ракетка Украины со второй попытки реализовала сетбол.

Во второй партии Свитолина стартовала активнее. С одним брейком она к середине сета уже вела 3:1. Далее соперницы обменялись взятыми подачами друг друга. А в десятом гейме украинка не смогла дожать Парри, поэтому сумела вернуться в игру и устроила тай-брейк. Но там более опытная Свитолина легко возобладала.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния румынки Аны Богдан и нейтральной россиянки Анастасии Павлюченковой. Они сыграют 30 мая вечером, если позволят погодные условия. Предварительная дата 3-го раунда – 31 мая.