Роль посредника - не для Индии. Почему для Моди важен визит в Киев: мнение эксперта

"Мы помним, что именно в момент встречи Моди и Путина в Москве состоялся очередной ракетный обстрел Украины, где целями были больница "Охматдет" и роддом, то есть это создало дополнительный негативный фон. И уже тогда возник вопрос: если для вас нормально быть в Москве во время такого удара, то, скорее всего, вы являетесь союзником России?", - отметил эксперт.

По его словам, Моди не хочет получить такой "ярлык", поэтому уже тогда звучала идея совершить визит в Киев.

В то же время быть посредником Индия не проявляет особого желания.

"С начала масштабной войны многие страны: Китай, Индонезия, африканские страны, Бразилия, Европа, Турция все хотели иметь свои предложения мирного плана. Но Индия, держала тишину. Это было вызвано тем, что Индия понимает - любое предложение мирного плана не будет реализована, и, следовательно, Индия просто не хотела терять время", - подчеркнул Усс.

Он отметил, что в активном посредничестве Индия предпочла бы отдать инициативу другим.

"Индия называет себя величайшей демократией мира из-за численности населения и, безусловно, является значительной мощью в мире, но, как мне кажется, не видит себя в роли ездящей между столицами стороны и решающей проблемы в стиле челночной дипломатии времен Генри Киссинджера. Для этого и обычно есть значительно меньше по рангу лидеры", - добавил эксперт.

По его словам, даже если определенные сообщения и будут переданы, мало шансов, что к ним прислушаются.

"Россия сигналы типа "давайте сдавайтесь" подает довольно давно. Понятно, почему. Потому что экономика там далеко не в лучшем состоянии. Понимая, что есть эти проблемы, Путин безусловно через разных лидеров передает Зеленскому просьбу мирных переговоров, которые в понимании России являются капитуляцией Украины. Мы вряд ли на них согласимся, потому что у нас также просчитывают ситуацию, видят, что в России есть большие проблемы, и я думаю, что Индия также это понимает", - отметил Усс.