Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается, - НБУ

"Да, конечно, это объективный процесс, который происходит", - сказал он.

Как отметил Николайчук, если до войны доллар превалировал прежде всего в расчетах за сырьевые товары, то с началом войны логистические сложности и разрушение производственных мощностей в определенной степени снизили удельный вес сырья в экспорте.

Плюс транспортные потоки через границу с Европой только усилились. Это привело к тому, что если, например, в 2021 году удельный вес евро в расчетах за экспорт товаров составил лишь 26%, то во втором квартале этого года он вырос до 44%, сообщил замглавы НБУ.

"Также мы видим, что, учитывая большое количество наших мигрантов в странах Европы, ощутимо увеличился спрос на наличный евро со стороны населения", - сказал Николайчук.