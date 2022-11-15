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Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается, - НБУ

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (bank.gov.ua)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Роль евро на валютном рынке Украины увеличивается из-за изменения структуры экспорта с начала войны. Также оказывает влияние большое количество мигрантов, оказавшихся в Европе.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

"Да, конечно, это объективный процесс, который происходит", - сказал он.

Как отметил Николайчук, если до войны доллар превалировал прежде всего в расчетах за сырьевые товары, то с началом войны логистические сложности и разрушение производственных мощностей в определенной степени снизили удельный вес сырья в экспорте.

Плюс транспортные потоки через границу с Европой только усилились. Это привело к тому, что если, например, в 2021 году удельный вес евро в расчетах за экспорт товаров составил лишь 26%, то во втором квартале этого года он вырос до 44%, сообщил замглавы НБУ.

"Также мы видим, что, учитывая большое количество наших мигрантов в странах Европы, ощутимо увеличился спрос на наличный евро со стороны населения", - сказал Николайчук.

Напомни, в "Инфляционном отчете" НБУ за октябрь отмечается, что роль евро приобретает все большее значение в структуре валютных расчетов Украины. В то же время доля доллара будет оставаться значительной из-за структуры украинского экспорта.

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