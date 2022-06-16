Роль й авторитет армії зростає: Чмут розповів про ймовірність створення партії військових

"І я допускаю, що в окремих військових можуть з'явитися політичні амбіції. Але якщо ми говоримо, наприклад, про Залужного, то я не вірю. Я ніколи не чув від нього про такі амбіції, і від більшості адекватних військових, яких я знаю, тотальної більшості, я теж не чув бажання", - заявив Чмут.

Водночас багато політичних сил можуть спробувати використати авторитет волонтерських рухів, військових й ветеранів.