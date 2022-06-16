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Роль й авторитет армії зростає: Чмут розповів про ймовірність створення партії військових

Фото: Тарас Чмут, директор фонду "Повернись живим" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Роль й авторитет нашої армії щодня зростає на тлі протистояння російським окупантам. В країні можуть з’явитися партії військових, однак навряд чи, це "вистрілить".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"І я допускаю, що в окремих військових можуть з'явитися політичні амбіції. Але якщо ми говоримо, наприклад, про Залужного, то я не вірю. Я ніколи не чув від нього про такі амбіції, і від більшості адекватних військових, яких я знаю, тотальної більшості, я теж не чув бажання", - заявив Чмут.

Водночас багато політичних сил можуть спробувати використати авторитет волонтерських рухів, військових й ветеранів.

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