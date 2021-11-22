Рокіровка лідерів і несподівана осічка "Зорі": результати туру в УПЛ
Сьогодні, 22 Листопада, матчем "Верес" - "Металіст-1925" завершився 15-й тур української Прем'єр-Ліги. І "Динамо", і "Шахтар" свої матчі виграли, але кияни зробили це більш впевнено і обійшли "гірників" за різницею голів.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
"Динамо" свій матч провело ще в п'ятницю і особливих проблем не мало з"Чорноморцем". У одеситів, до слова, грає аж 16 орендованих гравців київського клубу. "Біло-сині" орендованим гравцям грати дозволило, але все одно частина футболістів "Чорноморця" матч пропускали - серед них, зокрема, Цитаїшвілі, Смирний, Ванат. У підсумку кияни легко розібралися з" моряками", забивши по три голи в кожному з таймів, пропустивши один раз.
А ось "Шахтар" був на межі сенсації в грі з "Рухом". "Гірники" практично весь матч провели на половині поля львів'ян, але вперше забити змогли лише на 86-й хвилині. Правда, відразу ж забили і другий.
Але все ж тур без сенсації не пройшов. "Зоря", яка останнім часом на ходу, несподівано поступилася "Львову" 1:2 і втратила третє місце, яке посіла "Ворскла", знищивши "Маріуполь" 5:1.
Всі результати туру:
Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (п), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82
"Львів" - "Зоря" 2:1
Шина, 1, Цвек, 31 (А / г) - Луньов, 64
Маркос Антоніо, 86, Тете, 88
"Дніпро-1" - "Олександрія" 3:1
Довбик, 29 (п), 30, Логінов, 41 - Бабогло, 19
"Минай" - "Інгулець" 2:2
Селезньов, 39, Горін, 45+1 - Ковальов, 28, Плахотнюк, 80
Вилучення: Месхі ("Минай"), 90+2
"Ворскла" - "Маріуполь" 5:1
Тілль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 83-Топалов , 61
Вилучення: Петерман ("Маріуполь"), 60
"Десна" - "Колос" 0:1
Ситчинава, 67
Вилучення: Селін ("Десна"), 53, Дієго Каріоко ("Колос"), 90+1
"Верес" - "Металіст-1925" 2:0
Пасіч, 40, Солдат, 61