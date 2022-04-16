Рогань звільнено від окупантів і повертається до життя, - голова Харківської ОДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"Рогань звільнено від російських окупантів і повертається до життя. Сьогодні разом із заступниками і селищним головою оглянули місця руйнування, поспілкувалися з жителями", - заявив Синєгубов.

Він також опублікував фото, на яких видно дитсадок та школу зі снарядами у дворах. Крім того, на деяких місцях, де раніше були будинки, тепер знаходяться воронки від снарядів.

Наслідки обстрілу смт Рогань (фото: t.me/synegubov)

Синєгубов також розповів, що місцева вежа під час окупації була позицією ворожого снайпера.

"Зараз йде облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, у тому числі підприємств. Близько 50% будівель - практично без дахів, 70% - без вікон. Дотла вигоріли від прямих влучень снарядів - 27. Багато понівечених житлових будинків у селі Докучаєвське", - зазначив голова Харківської ОДА.

За його словами, вчора в Рогані з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада і комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити жителів електрикою, водо- і газопостачанням.

З обласного логістичного центру доставляються продукти харчування. Вже було передано майже 2500 наборів.

"Росіяни безжально знищували населений пункт. Під українськими прапорами поступово і спільними зусиллями ми все відбудуємо!" - додав Синєгубов.