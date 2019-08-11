Родичку стрілка в мечеті в Норвегії знайшли вбитою в будинку

Поліція Норвегії заявила, що винуватець суботньої стрілянини в мечеті можливо вбив в першу чергу члена сім'ї. Про це передає РБК-Україна з посиланням на інформагентство Reuters.

Наголошується, що за адресою, де мешкав підозрюваний, була знайдена мертва молода жінка. Передбачається, що вона була вбита до моменту нападу стрілка на мечеть. Винуватець стрілянини діяв один, переконані правоохоронці.

"Йому близько 20 років, він громадянин Норвегії", - сказав помічник начальника поліції Руне Скьольд.

Про додав, що стрілець надів перед нападом бронежилет і шолом. Однак він був переможений відвідувачами мечеті до прибуття поліції. Крім того, після вбивства більше 50 чоловік в двох новозеландських мечетях на початку цього року в мечеті були прийняті додаткові заходи безпеки.

На момент нападу в мечеті були присутні всього три людини, які готувалися до святкування в неділю свята Ід-аль-Адха, в якому, як очікується, візьмуть участь до 1000 осіб.

Директор мечеті Ірфан Муштак сказав, що у чоловіка було дві рушниці та пістолет.

"Він пробив скляні двері і вистрілив", - повідомив директор телеканалу TV2.

Поліція заявила, що "молодий білий чоловік" був затриманий після збройного нападу на Ісламський центр аль-Нур недалеко від столиці країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в мечеті в Осло постраждала одна людина.