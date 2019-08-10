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У Норвегії в мечеті сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 19:38
У Норвегії в мечеті сталася стрілянина
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В результаті стрілянини постраждав один чоловік

В результаті стрілянини В мечеті в Осло постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місцевої поліції в Twitter.

У поліції повідомили, що один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.

Інші подробиці події поки невідомі.

Нагадаємо, раніше в приміському районі Лондона Илфорде сталася стрілянина в мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.

15 березня 2019 в Новій Зеландії група невідомих влаштувала стрілянину в двох мечетях в Крайстчерчі. В результаті стрілянини В двох мечетях в Новій Зеландії, за даними місцевих правоохоронних органів, загинули 49 людей.

А 30 січня на Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені.

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