Родичі жертв MH17 звинувачують Росію в брехні, - Reuters

Так, голландка Ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батька і мачуху, звернулася до "російського режиму", звинувативши країну в брехні російською мовою.

"Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть", - сказала вона.

Жінка зазначила, що вона виступила з такою заявою до всіх тих, хто слухає сьогодні засідання "від імені російського режиму".

"Я хочу, щоб було відомо, що я знаю, в чому лежить відповідальність...брехня - це знайома тактика в цій грі, через яку ми прагнемо розкрити правду", - зазначила Ван дер Стін.

Крім того, громадянка Австралії Ванесса Різк, яка втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна і його уряд "політичним кошмаром, який привів до краху".