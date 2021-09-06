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Родичі жертв MH17 звинувачують Росію в брехні, - Reuters

Автор: Марія Кучерявець

Родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777, який зазнав аварії на Донбасі в липні 2014 року, звинуватили Росію у брехні. Вони заявили про це під час судових слухань у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, голландка Ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батька і мачуху, звернулася до "російського режиму", звинувативши країну в брехні російською мовою.

"Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть", - сказала вона.

Жінка зазначила, що вона виступила з такою заявою до всіх тих, хто слухає сьогодні засідання "від імені російського режиму".

"Я хочу, щоб було відомо, що я знаю, в чому лежить відповідальність...брехня - це знайома тактика в цій грі, через яку ми прагнемо розкрити правду", - зазначила Ван дер Стін.

Крім того, громадянка Австралії Ванесса Різк, яка втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна і його уряд "політичним кошмаром, який привів до краху".

Раніше стало відомо, що суд у Гаазі (Нідерланди) винесе вирок у справі про катастрофу MH17 на Донбасі наступного року.

Також відомо, що з вересня розслідувати справу про збитий у 2014 році Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" буде новий прокурор Біргіт ван Россель.

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