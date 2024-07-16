Родом из Донецкой области. Во время вражеского обстрела Киева погибла 17-летняя студентка

17-летняя студентка Карина Брянцева родом из Донецкой области погибла в Киеве во время вражеской ракетной атаки 8 июля 2024 года.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии и погибшей девушке.

Что известно о Карине Брянцевой

О смерти девушки сообщили на странице платформы "Мемориал: убитые россией" в Facebook.

"Жизнь 17-летней Карины Брянцевой отняла российская армия, атаковав Киев 8 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшая - родом из Донецкой области.

В 2023 году Карина окончила Великоновоселковскую гимназию с общеобразовательной школой I степени. Вместе с родными жила в Киеве.

Высшее образование Брянцева получала в Восточноукраинском национальном университете - была студенткой-первокурсницей факультета здоровья человека.

"Красивая, светлая, милая, отзывчивая девочка. Она всегда улыбалась и заряжала своим позитивом всех вокруг", - поделились воспоминаниями о Карине в школе, где она училась.

В студенческой раде вуза добавили, что "за этот год в университете она успела показать себя, свою активность и позитив".

"Карина была очень красивой и талантливой студенткой, светлым и невероятно приятным человеком. Ее жизнь только начиналась, у нее были планы и мечты", - добавили в студраде.

Сообщается также, что у Брянцевой остались мама, брат и папа, который защищает Украину на фронте.

Пост "Мемориала" (скриншот: facebook.com/victims.of.russia)

Основное о вражеской атаке 8 июля

Утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам.

Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района.

Позже взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.

В целом враг выпустил 38 ракет разных типов.

Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса столичного многопрофильного диагностического лечебного учреждения.

Разрушения в "Охматдете" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Для атаки на больницу, согласно информации Службы безопасности Украины, враг мог использовать крылатую ракету Х-101.

Тогда же обломки попали и в здание на улице Раисы Окипной в Днепровском районе столицы, где находятся клиника сети ADONIS и медицинский центр матери и ребенка ISIDA.

Кроме того, российские ракеты повлекли за собой разрушение гражданских объектов и жилых домов в разных районах Киева.

Недалеко от метро "Сырец" (в Шевченковском районе) был разрушен целый подъезд жилого дома на улице Сальского. Там погибли 13 человек, пятеро из которых - дети.

Разрушение дома на Сырце (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)