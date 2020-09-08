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Родненкова і Кравцова затримали в Україні, - БелТА

Автор: Анастасия Рокитна

Члени координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов затримані на території України. Раніше повідомлялося, що вони проходили необхідні заходи прикордонного контролю на кордоні.

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Про це повідомили в Держприкордонкомітеті Білорусі, передає "БелТА".

"Антон Родненков і Іван Кравцов в рамках взаємодії затримані суміжною стороною на території України", - сказали в ДПК.

Раніше українські прикордонники повідомили, що Родненков і Кравцов прибули в один з пунктів пропуску в межах Київської області. Там вони проходили заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства.

Нагадаємо, Прикордонний комітет повідомив, що Колеснікова, Радненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску "Олександрівка". Телеканал Білорусь-1 повідомив, що Колеснікова була затримана на кордоні.

Зазначимо, опозиція Білорусі заявила про викрадення Колеснікової в центрі Мінська. МВС Білорусі і місцева міліція спростовували її затримання. Свідки повідомили, що жінку викрали біля Національного художнього музею.

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