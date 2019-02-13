Батьки українських школярів назвали суми добровільно-примусових внесків

Ілюстративне фото (kmsk.dp.ua)

Щомісячні внески коливаються від 30 до 200 грн на місяць

Практика щомісячного збору коштів з батьків існує у 91% школах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт проекту DOZORRO "Батьківський дозор: непрозорі закупівлі шкіл".

Найчастіше батьки здають 50 грн на місяць. Про таку суму повідомили 24% респондентів. 100 грн на місяць платять 15% батьків, 150-200 грн - 8%.

dozorro.org

Крім того, практика вступних внесків існує у 45% школах. Суми внесків становлять від 300 до 2000 грн і вище.

dozorro.org

За даними опитування, кошти сплачуються переважно готівкою (88% відповідей), і лише 16% батьків назвали свої внески добровільними. Інші ж 84% респондентів вважають їх певною мірою примусовими.

dozorro.org

"І це попри те, що відповідно до законодавства будь-яка благодійна допомога повинна бути добровільною за визначенням", - додали автори опитування.

Опитування проводилося 18-21 липня 2018 року шляхом онлайн-анкетування за допомогою функціоналу Google Forms у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". В опитуванні взяли участь 1 352 респонденти з усіх регіонів України окрім окупованих територій.

Нагадаємо, за даними дослідження КМІС, лідерами у вимаганні хабарів на сьогодні в Україні є вищі навчальні заклади (стикалися з вимогою хабаря 52,1% тих, хто контактував).

Відзначимо, за даними опитування КМІС, абсолютна більшість українців занепокоєні рівнем корупції в країні: 75,7% вважають проблему дуже серйозною, ще 18,0% - скоріше серйозною (разом 93,7%).