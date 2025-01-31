Семьи всех защитников Украины должны получить равные социальные гарантии, - Дубиль

Как известно, на днях на пленарном заседании сессии депутаты Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к Верховной Раде о необходимости внесения изменений в законодательство для устранения дискриминации в выплатах единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих.

"Семьи наших Героев не могут быть разделены по датам потерь. Каждый, кто положил свою жизнь за Украину с 2014 года, сделал это в борьбе за нашу независимость, и их семьи должны получить одинаковую поддержку. Сегодняшняя ситуация, когда выплаты семьям погибших до 24 февраля 2022 года составляют 1,3-2 млн грн, тогда как для семей тех, кто погиб после этой даты - 15 млн грн, является несправедливой. Киевсовет обращается к парламенту с требованием устранить эту дискриминацию и установить равные социальные гарантии для всех семей наших Защитников", - подчеркнул Дубиль.

Он также подчеркнул, что Киевский городской совет поддерживает законопроекты №9166-1 и №9166, которые предусматривают внесение изменений в Бюджетный кодекс и законодательные акты для урегулирования этого вопроса на государственном уровне.

"Это вопрос справедливости и государственной ответственности. Поэтому наша команда настаивает, чтобы Верховная Рада как можно быстрее рассмотрела и приняла соответствующие законодательные изменения, чтобы восстановить справедливость и достойно поддержать семьи наших Героев", - добавил Валерий Дубиль.

Киев отмечает, что поддержка военных и их семей является одним из приоритетов.

"Мы с коллегами в парламенте продолжим работать над инициативами, которые будут способствовать укреплению социальной защиты Защитников Украины и их семей", - сказал он.