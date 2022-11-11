Семья Байдена и не только. Россия запретила въезд 200 американцам

Большинство перечисленных в сообщении российского МИД лиц являются действующими конгрессменами или их супругами, в том числе муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2020 году.

Также среди подсанкционных лиц - сестра и два брата президента США Джо Байдена, двое пасынков министра обороны Ллойда Остина и его заместитель Колин Каль, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, советник министра обороны Украины Джон Абизаид, командующий силами США в Европе Кристофер Каволи, историк Тимоти Снайдер, писательница Энн Эпплбаум.

"Среди перечисленных лиц - отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас в этом списке находятся 1073 гражданина США.