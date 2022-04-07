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"Народилася і була проведена в голові Лукашенка". У Раді відреагували на "спецоперацію" Білорусі

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 19:13
"Народилася і була проведена в голові Лукашенка". У Раді відреагували на "спецоперацію" Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував висловлювання очільника режиму Білорусі Олександра Лукашенка про нібито проведену спецоперацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Білоруський диктатор Лукашенко оголосив про успішне проведення "спецоперації" в Україні. Вона полягала в звільненні білоруських далекобійників.

"Спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, народилася і була проведена в голові Лукашенка. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", – заявив нардеп.

До слова, Генеральна асамблея ООН вигнала Росію з Ради з прав людини.

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