"Народилася і була проведена в голові Лукашенка". У Раді відреагували на "спецоперацію" Білорусі

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський прокоментував висловлювання очільника режиму Білорусі Олександра Лукашенка про нібито проведену спецоперацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Білоруський диктатор Лукашенко оголосив про успішне проведення "спецоперації" в Україні. Вона полягала в звільненні білоруських далекобійників.

"Спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, народилася і була проведена в голові Лукашенка. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", – заявив нардеп.