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Родственников украинских военнопленных предупредили о российском шантаже и дали советы

Иллюстративное фото: Россия пытается шантажировать родственников украинских военнопленных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи угроз пытается склонить к сотрудничеству родственников украинских военнопленных. Им предлагают проводить теракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

По информации штаба, последнее время наблюдается активизация российских попыток влияния на родственников украинских военнопленных. 

"Неизвестные обзванивают представителей семей и пытаются заставить их к сотрудничеству, в частности, передачи разведывательной информации или выведение из строя гражданской инфраструктуры, террористической деятельности", - сказано в сообщении. 

Взамен враг предлагает либо улучшение условий содержания пленных, либо прибегает к угрозам. 

Координационный штаб призвал родственников военнопленных не молчать и не скрывать случаи таких контактов. Специалисты помогут с честью выйти из таких ситуаций и обезопасить родственников в плену. 

Также в штабе уточнили, что неинформирование о таких фактах или деятельности в угоду врагу может иметь тяжелые и невосполнимые последствия. 

 

Призыв к родственникам пленных

Напомним, с первых месяцев полномасштабной войны родственников украинских военнопленных просят не распространять личные данные защитников.

В ГУР предупреждали, что такой информацией могут пользоваться мошенники или российские спецслужбы в своих целях.

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