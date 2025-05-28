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Родственник Бойко покинет руководство "Укргидроэнерго", - СМИ

Среда 28 мая 2025 15:09
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Родственник Бойко покинет руководство "Укргидроэнерго", - СМИ Фото: родственник Юрия Бойко ушел из руководства "Укргидроэнерго" (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, который является близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко, в ближайшее время может быть уволен из госкомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"В среду заявление Сироты должен рассмотреть Наблюдательный совет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99% он будет уволен", - говорит источник издания.

Сирота возглавляет государственную "Укргидроэнерго" с 2010 года и был назначен во времена, когда Юрий Бойко возглавлял Министерство энергетики.

Игорь Сирота является сватом Юрия Бойко. Дочь руководителя "Укргидроэнерго" Роксолана Сирота - известная как певица Roxolana - замужем за одним из сыновей Юрия Бойко.

По данным Наших грошей, именно Бойко лоббировал назначение Сироты руководителем госкомпании. Он возглавлял "Укргидроэнерго" 15 лет.

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