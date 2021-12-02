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Rocket Lab презентувала "Нейтрон" - ракету майбутнього

Автор: Сергій Пишкін

Новозеландська компанія Rocket Lab, яка належить підприємцю Пітеру Беку, запропонувала уже свою другу ракету, аби збільшити кількість польотів у космос. Новітній апарат отримав назву "Нейтрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rocket Lab.

Весною 2021 року Бек буквально з'їв капелюх, коли обіцяв створити нову ракету-носія. Під час сьогоднішньої презентації підприємець жартома відзначив, що радий тому, що сьогодні на ньому немає головного убору.

Чим "Нейтрон" є таким особливим

Новітня ракета розпочне запускати вантажі вже з 2024 року. Звісно, вона буде багаторазовою: перший ступінь приземлятиметься на автономну океанічну платформу чи стаціонарний космодром, який є аналогічним тому, що належить SpaceX.

Носій виготовлений з вуглецевого волокна, що дозволяє зекономити масу самої ракети та збільшити масу корисного вантажу. На орбіту апарат може доставити до 8 тонн в багаторазовій конфігурації. Водночас маса вантажу може зрости до 15 тонн.

Загальна маса "Нейтрону" становить 480 тонн.

Композит є набагато міцнішим та надійнішим за алюміній й нержавіючу сталь, які частіше за все використовують під час будівництва ракети. Виготовлення апарату здійснюватиметься на 3D-принтері.

Двигуни "Архімед" є унікальною розробкою компанії. Вони також друкуватимуться окремо. Сім двигунів працюватимуть на метані й кисні, що є важливо в сьогоднішніх реаліях через їх екологічність.

Підприємець зауважив, що "Нейтрон" використовуватимуть для запуску маленьких супутників у великій кількості.

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