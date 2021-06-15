Роботи охоронятимуть кордон між Південною Кореєю і КНДР з осені

Кордон між Південною і Північною Кореєю охоронятимуть роботи. Їх там розмістять з осені.

Повідомляється, що перших двох роботів-прикордонників вартістю 2,5 млн доларів планується розмістити з південного боку демілітаризованої зони в жовтні цього року. Протягом трьох місяців вони будуть працювати в пілотному режимі, після чого буде прийнято рішення про їх масове використання.

Повідомляється, що роботи будуть пересуватися по спеціальних рейках зі швидкістю до п'яти метрів в секунду і нести чергування цілодобово. Пристрої оснащені похило-поворотною камерою високої роздільної здатності і сучасними сенсорами.

Штучний інтелект робота буде самостійно аналізувати звуки і зображення з камери і сповіщати операторів в разі виявлення підозрілої активності.