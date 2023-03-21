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На работу МКС в Украине выделили почти 5 миллионов долларов, - AP

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Вторник 21 марта 2023 01:46
На работу МКС в Украине выделили почти 5 миллионов долларов, - AP Фото: На работу МКС в Украине выделили почти 5 миллионов долларов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На работу Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений России в Украине и привлечению виновных к ответственности выделили 4,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Соответствующее решение было принято министрами юстиции более 40 стран во время конференции в Лондоне, которая состоялась 20 марта.

"Мы разделяем убеждение, что Путин и все руководство РФ должны быть привлечены к ответственности. Поэтому убедимся, что подкрепляем наши слова делами, что подкрепляем нашу моральную поддержку практическими средствами для эффективного расследования этих ужасающих преступлений", - заявил глава Минюста Великобритании Доминик Рааб.

В то же время прокурор МКС Карим Хан добавил, что ордер на арест Путина напоминает миру, что совместные международные действия являются ключом к обеспечению справедливости для Украины.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора по обвинению в похищении украинских детей.

Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни.

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