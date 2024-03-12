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Минобороны Британии рассекретило видео работы лазерного оружия DragonFire

Фото: Британское лазерное оружие DragonFire (скриншот с видео)
Автор: RBC.UA

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео стрельбы лазерного "оружия будущего" DragonFire по воздушным целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Первое испытание военного лазера, который поможет повысить точность стрельбы и снизить зависимость от дорогих боеприпасов, провели 19 января.

В ходе испытаний система производила мощные выстрелы по воздушным целям. Дальность действия DragonFire засекречена, впрочем, оружие способно поразить любую видимую цель.

По данным Минобороны Британии, DragonFire использует британскую технологию, позволяющую доставить лазер высокой мощности на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния километра, сообщили британские военные.

Отмечается, что оружие поражает цели со скоростью света и использует интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель насквозь. Использование лазера в течение 10 секунд по стоимости эквивалентно использованию обычного обогревателя в течение часа. Стоимость эксплуатации DragonFire обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что израильская компания Rafael недавно провела испытания системы противовоздушной обороны Spyder AiO.

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