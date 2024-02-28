Работодатели обязали индексировать зарплаты украинцев на уровень инфляции

Как говорится в сообщении, в 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.

Согласно закону о госбюджете, расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

"Таким образом, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", - говорится в сообщении.

Зарплаты и инфляция в Украине

Напомним, по данным ПФУ, средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, выросла за 2023 год на 7,0% до 14 308,46 гривен.

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась - примерно на 5%.

Данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников.

По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.