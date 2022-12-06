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Работодатели начали привлекать соискателей генераторами и "старлинком"

Фото: работодатели приваливают соискателей светом и интернетом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ноябре 2022 года работодатели опубликовали на Work.ua 54696 вакансий, что на 4% меньше, чем в октябре. Наличие света и связи стало одним из конкурентных преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Work.ua.

Пресс-служба приводит примеры из описаний вакансий, размещенных на сайте:

  • - работаем без света (имеем генератор).
  • - Важно: В офисе работает генератор и есть постоянный интернет :)
  • - Старлинк, генератор, собственное дровяное отопление – это все мы приобрели, чтобы в офисе было комфортно работать даже в тотальный блекаут.
  • - офис оснащен безопасным укрытием, генераторами, связью.

По данным пресс-службы, с каждым месяцем рынок труда Украины быстрее адаптируется. Если 10 октября в день ракетных обстрелов работодатели уменьшили публикацию вакансий на 70%, то 15 и 23 ноября - лишь на 30% и практически возобновляли публикации уже на следующий день.

Количество новых и обновленных резюме от соискателей в ноябре уменьшилось на 9% по сравнению с октябрем, сообщают в Work.ua, но не приводят абсолютной цифры.

Средний уровень предлагаемых зарплат по стране - 15 000 гривен. Больше платят по должностям дистанционно - 22 500 гривен и в Киевской области - 17 500 гривен.

Работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов и менеджеров по продажам.

Напомним, массированные ракетные обстрелы, разрушение энергосистемы и веерные отключения электроэнергии повлияли на рынок труда в Украине. В пиковые моменты это снижало активность соискателей и работодателей на 10-15%, рост количества вакансий остановился, а резюме стало меньше.

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работа в Украине