Работодатели начали привлекать соискателей генераторами и "старлинком"

Пресс-служба приводит примеры из описаний вакансий, размещенных на сайте:

- работаем без света (имеем генератор).

- Важно: В офисе работает генератор и есть постоянный интернет :)

- Старлинк, генератор, собственное дровяное отопление – это все мы приобрели, чтобы в офисе было комфортно работать даже в тотальный блекаут.

- офис оснащен безопасным укрытием, генераторами, связью.

По данным пресс-службы, с каждым месяцем рынок труда Украины быстрее адаптируется. Если 10 октября в день ракетных обстрелов работодатели уменьшили публикацию вакансий на 70%, то 15 и 23 ноября - лишь на 30% и практически возобновляли публикации уже на следующий день.

Количество новых и обновленных резюме от соискателей в ноябре уменьшилось на 9% по сравнению с октябрем, сообщают в Work.ua, но не приводят абсолютной цифры.

Средний уровень предлагаемых зарплат по стране - 15 000 гривен. Больше платят по должностям дистанционно - 22 500 гривен и в Киевской области - 17 500 гривен.

Работодатели чаще всего ищут продавцов-консультантов и менеджеров по продажам.