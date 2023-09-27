Работодатели могут получить компенсацию за предоставление работы людям с инвалидностью: алгоритм действий

В конце августа Кабинет министров Украины ввел программу, по которой работодатель, который трудоустроил человека с инвалидностью и подготовил для него рабочее место, имеет возможность получить компенсацию стоимости обустройства такого места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства в Telegram .
Главная цель программы - усилить заинтересованность работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью и, в свою очередь, предоставить возможность гражданам с ограниченными возможностями вернуться к активной занятости и социализироваться.
Согласно решению правительства, работодатель, предоставивший работу человеку с первой или второй группой инвалидности и подстроивший под его нужды рабочее место, может получить денежную компенсацию в не превышающей сумме:
На что можно потратить деньги
Перечень вспомогательных средств достаточно велик. Он, в частности, включает следующие позиции:
Более подробный перечень вспомогательных средств для обустройства рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью можно увидеть по ссылке.
Как получить компенсацию?
После обустройства рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью работодатель в течение 90 дней может подать заявление о предоставлении возмещения стоимости затрат в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.
Выбрать центр занятости можно на официальном сайте Государственной службы занятости непосредственно на карте или в списке.
К заявлению, в котором указываются сведения о работодателе и наемном работнике, необходимо добавить:
Центр занятости после рассмотрения предоставленных работодателем документов в десятидневный срок принимает решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.
Почему можно получить отказ?
Отказ можно получить в случаях, когда работодатель:
За более подробной информацией работодатели могут обращаться в ближайший центр занятости или контакт-центр Государственной службы занятости: +38 (044) 244-94-64.
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