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Работодатели испытывают проблемы с поиском людей через миграцию и мобилизацию, - эксперты

Фото: работодатели испытывают проблемы с поиском людей из-за миграции и мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Если раньше работникам было сложно найти работу, то в 2024 году уже работодатели столкнулись с проблемой поиска людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью " Экономической правды ".

Причины: усиленная мобилизация, внутренняя и внешняя миграция, медленная адаптация к жизни в новом месте.

Исследователи Центра Разумкова констатируют, что в начале 2024 г. численность трудоспособного населения в Украине снизилась на 40% по сравнению с 2021 годом. Сокращение рабочей силы обусловлено, в частности, демографическими потерями.

"Соотношение вакансий и резюме доходит до критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходились две кандидатуры, то сейчас это соотношение практически друг к другу", - отметила ведущая экспертка социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Сайты по поиску работы уже третий месяц подряд фиксируют рекордное с начала войны количество вакансий. На агрегаторе work.ua количество вакансий равно тому, которое было в первой половине февраля 2022 года: более 106 тыс. Аналогичная ситуация на платформе robota.ua: более 108 тыс.

Предприятия из сфер, где обычно работали мужчины (строительство, транспорт, добывающая промышленность), нехватку работников связывают с мобилизацией, говорят в Нацбанке. Больше всего работодателей беспокоит мобилизация высококвалифицированных специалистов и длительное время и значительные затраты на подготовку замены.

Эксперты неоднократно отмечали необходимость прозрачной системы бронирования для отраслей, стратегически важных для обороны и экономики страны.

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Мобилизация в Украине