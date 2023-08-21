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"Работино так или иначе освободят". Эксперт рассказал о боях за село

Фото: эксперт рассказал о боях за Работино (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Украинские военные достигли успехов в боях за Работино Запорожской области. Село, вероятно, будет освобождено от российских оккупантов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, бои в северной части Работино идут уже давно, но на прошлой неделе в "серую зону" уже перешел центр села.

"Я думаю, что в ближайшее время мы получим больше официальной информации. Главное то, что так или иначе село будет освобождено. И когда это произойдет, надо понимать, что изменится общий расклад на данном участке фронта, потому что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны россиян", - отметил Коваленко.

Он также уточнил, что помимо того, что нашим защитникам удалось вклиниться на участке между Работино и Вербовым, они также более интенсивно вбивают клин и на правом фланге между Работино и селом Копани.

Фото: Работино, Копани и Вербовое на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Бои за Работино

Напомним, согласно данным карты DeepStateMap, украинские защитники постепенно продвигаются в районе Работино.

Как отмечала сегодня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, в селе продолжается плановая боевая работа.

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