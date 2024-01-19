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В работе Monobank произошел сбой

Фото: В работе Monobank произошел сбой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Приложение Monobank работает нестабильно и выдает ошибку при входе или во время операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу поддержки Monobank в Telegram.

Приложение выдает ошибку при входе и совершении операций. Операторы службы поддержки написали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!", - ответили в поддержке.

Приложение выдает ошибку

Обновлено 20.01.2024, 00:00

По словам соучредителя Monobank Олега Гороховского в Telegram, хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", - написал Гороховский.

В службе поддержки банка ответили, что ситуация нормализовалась и сейчас все должно работать.

"Извините, пожалуйста, были сложности на нашей стороне, которые могли отразиться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. На данный момент все должно работать", - ответили в поддержке.

Сбои в работе Monobank

Ранее мы сообщали, что в начале 2024 г. произошел сбой в работе программы Monobank. Клиенты не могли авторизоваться и пользоваться услугами банка.

Также в декабре 2023 года Monobank попал под массированную кибератаку . Специалистам удалось ее отразить.

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Monobank