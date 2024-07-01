Работа в Польше: на какие вакансии ищут украинцев и сколько готовы платить

В Польше находятся более 950 тысяч беженцев из Украины. Значительная часть из них уже устроилась на работу, некоторые до сих пор в поисках вакансий.
РБК-Украина расспросила директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяну Семенюк о том, какую работу предлагают украинцам в Польше и сколько готовы платить.
"Польша сейчас испытывает дефицит кадров во многих секторах экономики. Идет высокий сезон производства и сельскохозяйственных работ, вакансий много, но работодатели сталкиваются с тем, что сложно найти людей", - говорит Семенюк.
Одной из причин этого является то, что украинцы, обычно приезжающие в Польшу, чтобы заработать, сейчас выбирают западные страны Европы из-за более высоких зарплат. Кроме того, украинские мужчины не могут выезжать за границу на работу.
"Особенно остро испытывают дефицит кадров - агросектор и строительная сфера, поскольку часто такую работу выполняют в Польше украинцы. Польские фермеры жалуются, что в этом году нуждаются в сезонных работниках на 20% больше, чем в прошлом, но людей на работу найти очень сложно", - говорит эксперт.
По словам Семенюк, в разгар сезонных работ украинцам в Польше широкий есть выбор вакансий. Работу найти достаточно легко всем, кто хочет работать.
"Больше всего работы на разного рода логистических складах, поскольку начался сезон распродаж. Кроме того, рынок логистики в Польше за последние 20 лет вырос в 20 раз и продолжает развиваться, поэтому вакансии на складах и в e-commerce есть в течение всего года. Это в основном работа по комплектации различных товаров, упаковке одежды, посылок и тому подобное", - рассказывает эксперт.
Также много вакансий на производстве - предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. К примеру, создание консервов, переработки рыбы и морепродуктов. Также есть работа в машиностроительной отрасли.
В летний сезон увеличивается количество вакансий в сфере услуг и в гостиничном бизнесе. Для работы в ресторанах и кафе необходимо знать польский язык на коммуникативном уровне.
"Украинцы, которые хорошо говорят на польском, могут рассчитывать на высококвалифицированную работу. В Польше распространены ситуации, когда еще до полномасштабного вторжения украинцы приезжали работать на заводах или на складах, где они получали опыт и овладевали языком. Через некоторое время они получали повышение к руководителю или координатора, а затем переходили в компании на должности в соответствии со своим украинским образованием. Такая возможность существует и сейчас", - говорит Семенюк.
По ее словам, есть случаи, когда владелицы бизнеса в Украине после приезда в Польшу начали свою карьеру с простой физической работы на предприятиях или складах, а сейчас уже открыли свой бизнес.
"Зачастую украинцам предлагают простую физическую работу, где не обязательно знать польский язык. За нее платят в среднем 6-7 тыс. злотых брутто (60,1-70,2 тыс грн). Но сейчас за счет дополнительных часов и премий зарплата на некоторых вакансиях может доходить до 8-9 тыс. злотых брутто (80,2 - 90,2 тыс)", - отмечает Семенюк.
С 1 июля в Польше повышается минимальная ставка. Это означает, что зарплата в среднем может увеличиться на 300 злотых (3 тыс. грн).
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